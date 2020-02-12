Єрмак про вибори на Донбасі: є умови, без виконання яких це неможливо

Фото: Андрій Єрмак (РБК-Україна)

Єрмак заявив про готовність до компромісів у питанні виборів на Донбасі

У питанні виборів на окупованому Донбасі є умови, без виконання яких неможливо їх провести. Про це на брифінгу заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, логічно провести місцеві вибори одночасно на всій території України.

"Але, безумовно, є умови, без виконання яких це неможливо. Ми з української сторони готові виконати всі домовленості, які були досягнуті - у першу чергу в Парижі", - заявив Єрмак

Він зазначив, що у влади є чіткий план, що має статися для того, щоб в кінці жовтня вибори могли пройти по всій території України.

"Згідно з українськими законами. Компроміси, безумовно, можуть бути під час переговорів", - уточнив глава Офісу президента.

Він також заявив про готовність до переговорів "з усіма патріотичними і розумними силами".

"Якщо треба буде 10-30 разів повторити, що таке "формула Штайнмаєра", я готовий говорити з усіма. Немає нікого, з ким ми сьогодні не готові говорити, роз'яснюючи свою позицію", - додав він.

Нагадаємо, Єрмак заявив, що припинення війни на Донбасі залишається одним з пріоритетних напрямків його роботи.

Він також підкреслив, що наступна зустріч президента України Володимира Зеленського з російським лідером Володимиром Путіним може стати кроком для отримання реальних результатів від переговорів в нормандському форматі.