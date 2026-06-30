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У Путина нафантазировали совместные планы НАТО и Украины по атакам на РФ

00:22 30.06.2026 Вт
2 мин
В Кремле считают, что Альянс и Украина готовят оружие для атак на аэродромы России
aimg Юлия Маловичко
Фото: спикер МИД РФ Мария Захарова (Getty Images)

Представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что НАТО якобы готовит вместе с Украиной вооружение для массированных ударов по российским аэродромам и авиабазам, в том числе вглубь России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Захаровой для российского МИД.

По словам Захаровой, речь идет о создании оружия, предназначенного для массового поражения и длительного выведения из строя российской авиационной инфраструктуры.

Она также утверждает, что действия Украины и НАТО якобы дают российским военным основания уделять повышенное внимание предприятиям, участвующим в разработке и производстве вооружений против России.

"Именно из этих позиций мы и будем оценивать как нынешнюю ситуацию, так и перспективы дальнейшего эскалационного развития", - заявила Захарова.

Кроме того, спикер МИД РФ заявила о якобы потере Альянсом "остатков рациональности" и его движении в "зону повышенного риска".

Еще она обвинила Киев в попытках втянуть НАТО в прямой военный конфликт с Россией. По ее словам, украинские власти якобы стремятся таким образом улучшить свое положение на поле боя.

Ожидание Европы

Следует отметить, что европейские страны противоположного мнения по отношению к Москве. По данным разведывательных служб, континент находится в "серой зоне" между войной и миром. Допускается, что Кремль может решиться, по крайней мере, на ограниченные военные действия против члена НАТО сразу после окончания боевых действий в Украине.

По мнению европейских чиновников, в первую очередь это страны Балтии – Эстония, Латвия и Литва, в адрес которых российский диктатор Владимир Путин выражает угрозы.

РБК-Украина недавно также писало – в The Guardian получился материал, в котором говорилось, что РФ может готовить военные и гибридные провокации на восточном фланге НАТО.

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