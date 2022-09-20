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Медведев назвал цель "референдума" на Донбассе: будет означать нападение на Россию

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Москва, Вторник 20 сентября 2022 12:50
Медведев назвал цель "референдума" на Донбассе: будет означать нападение на Россию Фото: Дмитрий Медведев, заместитель главы Совбеза России (Facebook)
Автор: Мария Кучерявец

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев уже рассказывает, что "даст" захватчикам псевдореферендум на Донбассе. Якобы после его объявления Россия будет официально заявлять о нападении на "свою территорию".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Медведева.

"Они ("референдумы" - ред.) полностью изменяют вектор развития России на десятилетие. И не только нашей страны. Поскольку после их проведения и принятия новых территорий в состав России геополитическая трансформация в мире приобретет необратимый характер. Посягательство на территорию России - преступление, совершение которого позволяет использовать все силы самозащиты" , - заявил Медведев.

При этом он также выступил за внесение изменений в Конституцию РФ, чтобы "ни один будущий руководитель России, ни одно должностное лицо не смогло вернуть эти решения вспять".

Своим заявлением прислужник Путина в очередной раз дал россиянам "задуматься", что их ждет объявление всеобщей мобилизации в стране, а также в своем стиле он пригрозил Украине и Западу ядерным оружием.

"Референдумы" на оккупированных территориях

Напомним, в последнее время коллаборанты и российские чиновники все чаще заявляют о срочности проведения референдумов на оккупированных территориях.

Так, вчера "общественные палаты" так называемых "ЛНР" и "ДНР"призвали немедленно провести "референдум" по вхождению в состав России .

Теперь такие заявления звучат и от коллаборантов в Херсонской области.

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Дмитрий Медведев Российская Федерация Референдум
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