У Путіна не виключають проведення нормандського саміту до кінця 2019

Можливість проведення саміту лідерів "нормандської четвірки" до кінця 2019 року зберігається. Про це заявив помічник президента Росії Володимира Путіна Юрій Ушаков, передають російські ЗМІ.

За його словами, можливість проведення нормандського саміту до кінця року є, оскільки спостерігаються певні зрушення в процесі врегулювання на Донбасі.

"Ми ж бачимо: все-таки підписано "формулу Штайнмайєра" і погоджено проект підсумкового документа, проводиться відведення сил і засобів у цих районах. Подивимося, як це все пройде в останньому районі, там, по-моєму, 12-го числа розведення має закінчитися. Тобто якісь зрушення є, звичайно, вони будуть враховуватися при розгляді питання про проведення саміту", - заявив Ушаков.

За його словами, 24 і 26 листопада не обговорювалися в якості можливих дат проведення саміту.

"Я можу сказати, що 24 та 26 листопада не обговорювалися в якості можливих дат проведення саміту, конкретика по датах взагалі не обговорювалася", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна з посиланням на обізнані джерела повідомляло, що зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" може відбутися 24 або 26 листопада 2019 року.

Також передбачається, що якщо в листопаді саміт не відбудеться, то сторони будуть обговорювати вже дати в 2020 році.