У Путіна виключають обговорення Криму в нормандському форматі

У Кремлі виключають обговорення теми Криму в нормандському форматі, як це запропонував президент України Володимир Зеленський. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляють росЗМІ.

Пєсков назвав тему Криму закритою в нормандському форматі.

"Що стосується винесення питання про Крим на будь-який формат, будь то нормандський або ще якийсь, то тут про це, безумовно, не може бути й мови. Це питання було закрите в свій час. Причини цього добре відомі, предтеча цього також добре всім відома. Будь-яких інших обговорень в інших форматах, в будь-яких форматах неможливо", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський на прес-марафоні заявив, що на "нормандської зустрічі" буде піднімати питання окупації Росією Криму. Він вважає, що зараз не існує іншого треку, де обговорюється питання Криму.

Раніше український президент заявив, що деоккупация Криму без міжнародних партнерів України неможлива. Відповідаючи на питання, чи існує своя "формула Штайнмайера" для Криму, президент сказав, що такої формули зараз немає. А в питанні деокупації півострова, вважає що "Україна сама не впорається".