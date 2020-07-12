У Путіна готові до виходу України з мінських угод

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив про готовність у Кремлі до виходу України з Мінських угод. За його словами, усім сторонам переговорного процесу, це "не сподобається".

Про це повідомляє агентство ТАСС.

На питання, чи готова Росія до виходу України з Мінських угод, Пєсков відповів: "В такому випадку на милування нема силування". Але подібний крок України "очевидно не сподобається ні Берліну, ні Парижу, ні Москві".

"Якщо таке станеться, ми втратимо будь-яку базу, на основі якої вибудовуємо переговорний процес, і створити нову базу у вигляді нового документа буде надзвичайно складно", - сказав прес-секретар Володимира Путіна.

Нагадаємо, раніше український міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков звернувся до західних партнерів підтримати перегляд домовленостей, досягнутих в Мінську.

За його словами, мінські угоди більше не відображають реалії на Донбасі і закликав Захід підтримати їх перегляд.

У Путіна такі дії розцінили як сигнал про вихід з угод та інших домовленостей по Донбасу.

Крім того, раніше у Росії заявили, що надія на мирне рішення конфлікту на Донбасі стрімко розсіюються.