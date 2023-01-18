У Путина до сих пор есть тайные союзники в Европе, - премьер Испании

Во многих странах Европы остались сторонники Владимира Путина и российских властей, которые временно скрывают свои симпатии к Москве.

"Российский автократ не одинок в своем реакционном стремлении расколоть мир и повернуть время вспять. У него много союзников в Европе, которые сейчас скрывают свои симпатии к Путину, но всего год назад приезжали к нему и хвалили его методы", - отметил Санчес на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Стоит отметить, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в связях с Путиным обвиняли бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. Также в тесных отношениях с российской "верхушкой" обвинили главу агентства по кибербезопасности Германии Арне Шенбома.