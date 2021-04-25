У Путіна допустили зустріч з Байденом у червні: залежить від багатьох факторів

За його словами, на сьогодні не ведеться обговорення зустрічі президентів на робочому рівні.

"... але сигнал отримано, розглянемо. Залежно від багатьох факторів будемо приймати рішення, звичайно", - зазначив Ушаков.

Він також підкреслив, що в якості можливого терміну зустрічі президентів Росії і США "називають червень, навіть є конкретні дати". При цьому він не став називати ці дати.