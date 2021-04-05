У Путіна допускають закриття культурного центру України у відповідь на санкції

У відповідь на санкції проти Росспівробітництва та російських компаній у Москві можуть закрити Національний культурний центр України. Росія в цьому питанні має намір діяти в своїх інтересах.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає ТАСС .

Зокрема, Пєсков прокоментував можливість закриття Національного культурного центру України в Москві словами про те, що "принцип взаємності ніхто не відміняв".

"Але, безумовно, російська сторона буде реагувати таким чином і так, щоб це найкраще відповідало нашим власним інтересам", - додав Пєсков.

Відзначимо, напередодні президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо Росспівробітництва, компанії "Волга-Дніпро" і ще 77 підприємств.