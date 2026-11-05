Путина не будет на саммите G20 в Манчестере, - премьер Британии

Российский диктатор Владимир Путин не получит приглашение на саммит G20, который пройдет в Манчестере в ноябре 2027 года.
Об этом заявил премьер-министр Великобритании Энди Бернем, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Economist.
По словам британского премьера, присутствие российского диктатора на саммите исключено из-за действующих санкций против Кремля.
В то же время, Россию на международной встрече смогут представлять только чиновники младшего ранга.
Бернем также подтвердил, что Великобритания будет оказывать военную и финансовую помощь Украине до завершения войны с РФ.
Кроме того, Лондон готов направить своих военных в состав миротворческих сил в случае достижения соглашения о прекращении конфликта.
В отличие от РФ, правительство Британии стремится принять на саммите президента Китая Си Цзиньпина.
Ожидается, что экономическое сотрудничество и развитие Манчестера могут стать образцом новых отношений между странами.
Главной темой встречи G20 в 2027 году станет разработка "глобального набора стандартов" для искусственного интеллекта. Британия намерена выступить независимым посредником в этом вопросе между США и Китаем.
Энди Бернем стал премьер-министром Великобритании в июле.
Проведение саммита Большой двадцатки в Манчестере станет ключевой точкой для проверки его международной стратегии, которую политик называет "осенней дипломатией".
В рамках нового курса правительство Великобритании также планирует обновить отношения с ЕС, Ближним Востоком и Содружеством наций.
Напомним, что Украина пока не получала официального приглашения принять участие в саммите "Группы двадцати", который состоится в следующем месяце.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее высказался об участии в саммите G20, отметив, что "были определенные сигналы".
В то же время государственный секретарь США Марко Рубио выступил в защиту решения Вашингтона пригласить Россию к участию в саммите G20.
По его словам, Соединенные Штаты должны поддерживать контакты с Москвой, поскольку без этого невозможно добиться договоренности о мире.