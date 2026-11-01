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"Были определенные сигналы": Зеленский высказался об участии в саммите G20

22:31 01.11.2026 Вс
2 мин
aimg Юлия Капитонова
"Были определенные сигналы": Зеленский высказался об участии в саммите G20 Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
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Украина пока не получала официального приглашения принять участие в саммите "Группы двадцати", который состоится в следующем месяце.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Türk.

Несмотря на то что Зеленский пока не получил официального приглашения от США, из Вашингтона все же поступали определенные сигналы относительно возможного участия Украины в мероприятии.

Глава государства уточнил, что во время контактов с различными переговорщиками поднимался вопрос о возможном приглашении Украины президентом США Дональдом Трампом. Речь также шла о потенциальной инициативе американского лидера, направленной на прекращение войны.

"Речь шла о том, что президент Трамп может пригласить нас на саммит G20 и, возможно, выдвинуть инициативу, направленную на прекращение войны. Конечно, если Трамп официально нас пригласит, мы это поддержим", - подчеркнул Зеленский.

Стоит отметить, что в сентябре США пригласили российского диктатора Владимира Путина на декабрьский саммит G20 в Майами. Там он мог бы встретиться с американским президентом Дональдом Трампом.

Также сообщалось, что глава Кремля отказался от предложения Зеленского провести переговоры по завершению войны на полях саммита G20 в США.

Трамп, со своей стороны, заявлял, что не знает, согласится ли Путин на трехстороннюю встречу с Зеленским в Майами.

31 октября госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон может пригласить Зеленского на саммит лидеров G20 в декабре, если это будет способствовать достижению положительных результатов. А 1 ноября Трамп не исключил возможности пригласить украинского президента на саммит G20 в Майами.

Напомним, что накануне Зеленский призвал Путина провести встречу в Турции.

Ранее в Кремле заявили, что российский диктатор может ответить на звонок украинского лидера.

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