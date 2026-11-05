Путіна не буде на саміті G20 в Манчестері, - прем'єр Британії

За словами британського прем'єра, присутність російського диктатора на саміті виключена через діючі санкції проти Кремля.

Водночас Росію на міжнародній зустрічі зможуть представляти лише посадовці молодшого рангу.

Бернем також підтвердив, що Британія надаватиме військову та фінансову допомогу Україні до завершення війни з РФ.

Крім того, Лондон готовий направити своїх військових до складу миротворчих сил у разі досягнення угоди про припинення конфлікту.

На відміну від РФ, уряд Британії прагне прийняти на саміті президента Китаю Сі Цзіньпіна.

Очікується, що економічна співпраця та розвиток Манчестера можуть стати зразком для нових відносин між країнами.

Головною темою зустрічі G20 у 2027 році стане розробка "глобального набору стандартів" для штучного інтелекту. Британія планує виступити незалежним посередником у цьому питанні між США та Китаєм.

Енді Бернем став прем'єр-міністром Великої Британії у липні.

Проведення саміту "Великої двадцятки" в Манчестері стане ключовою точкою для перевірки його міжнародної стратегії, яку політик називає "осінньою дипломатією".

У межах нового курсу уряд Британії також планує оновити відносини з ЄС, Близьким Сходом та Співдружністю націй.