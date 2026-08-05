ua en ru
Ср, 05 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Европейские и российские политики провели тайные переговоры по Украине, - Bloomberg

11:21 05.08.2026 Ср
2 мин
Какие вопросы были в центре внимания на этот раз?
aimg Юлия Капитонова
Европейские и российские политики провели тайные переговоры по Украине, - Bloomberg Фото: Поиск решений для завершения войны продолжается (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Недавно в Вене состоялись тайные переговоры по завершению российско-украинской войны. К ним присоединились бывшие чиновники Великобритании, Франции, Германии и России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как утверждают источники СМИ, эта встреча в Австрии состоялась в июле, однако точная дата не раскрывается.

В центре внимания сторон находились потенциальные условия для мирных переговоров, направленных на завершение российско-украинской войны.

В группу переговорщиков входили:

  • бывший советник Великобритании по национальной безопасности Тим Барроу;
  • бывший государственный секретарь Германии Маркус Эдерер;
  • опытный французский дипломат Пьер Вимон;
  • бывший кремлевский чиновник, имя которого не раскрывают.

Что интересно, Барроу, как и МИД Франции, не ответил на запрос журналистов о комментарии.

Министерство иностранных дел Германии заявило, что ему ничего не известно об упомянутых переговорах.

"Они не производились от имени Федерального министерства иностранных дел или в координации с ним", - заявили в ведомстве.

В то же время, спикер Кремля Дмитрий Песков также отказался комментировать эти тайные переговоры.

"Нередко бывшие должностные лица и аналитические центры принимают участие в неофициальных дипломатических усилиях, не представляя правительства, чтобы исследовать потенциальные пути решения сложных международных проблем. Такие встречи обычно являются частными инициативами без официального мандата и проходят на уровне экспертных дискуссий", - объясняет Bloomberg.

Главная цель таких переговоров - активный обмен идеями, которые впоследствии могут быть переданы официальным правительственным каналам.

Кстати, ранее стало известно, что в Баку состоялась тайная встреча бывших высокопоставленных чиновников Германии и России. Стороны обсуждали возможные пути прекращения войны РФ против Украины. Неожиданные подробности раскрыл президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Также мы рассказывали, как в украинском МИД отреагировали на информацию об этой "тайной встрече".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Франция Российская Федерация Украина Мирные переговоры Война России против Украины
Новости
Под огнем "Эпицентр", ROZETKA и "Новая почта": что известно об ударе РФ по Киеву и области
Под огнем "Эпицентр", ROZETKA и "Новая почта": что известно об ударе РФ по Киеву и области
Аналитика
Эмоции Польши, торги Венгрии и шпагат Фицо. Чего ждать от западных соседей Украины
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Эмоции Польши, торги Венгрии и шпагат Фицо. Чего ждать от западных соседей Украины