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Байден обговорив з Путіним Білорусь: погляди лідерів на ситуацію різняться

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Женева, Середа 16 червня 2021 20:50
Байден обговорив з Путіним Білорусь: погляди лідерів на ситуацію різняться Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Під час переговорів президентів США і РФ Джо Байдена і Володимира Путіна в Женеві порушувалася ситуація в Білорусі. Погляди лідерів по ній розрізняються.

Про це на брифінгу повідомив Джо Байден.

"Я висловив (Путіну - ред.) нашу стурбованість щодо Білорусі", - сказав Байден.

За його словами, Путін не сперечався з тим, що сталося в Білорусі, а сказав, що у сторін різні погляди ситуацію в країні і з цим "потрібно щось робити".

Нагадаємо, 16 червня в Женеві пройшла зустріч лідерів США і РФ. Після переговорів Байден і Путін не проводитимуть спільної прес-конференції, а зустрінуться з журналістами окремо. Росія наполягала на тому, щоб спільна прес-конференція відбулася, але Білий дім відмовився.

Зазначимо, на зустрічі Байден і Путін обговорили Україну. Американський лідер підтримав Мінські угоди. Президент РФ своєю чергою заявив, що у Москви є тільки одне зобов'язання по Україні сприяти реалізації Мінських угод. Якщо уряд України готовий почати їх реалізацію, то РФ піде цим шляхом.

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