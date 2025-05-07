Путин обвинил Румынию в войне в Украине: Бухарест напомнил, кто на самом деле угрожает Европе
МИД Румынии через представителя Андрея Царнеа ответил на заявления российского диктатора Владимира Путина. Тот обвинил Румынию и Болгарию в якобы содействии напряжению, которое привело к войне в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24.
Что заявил Путин
Российский диктатор Владимир Путин в документальном фильме к 25-летию его власти, заявил, что наличие американских баз НАТО на территории Румынии привело к войне в Украине.
"В Болгарии и Румынии появляются так называемые легкие передовые базы США - по одной в каждой стране. И мы имеем полное право откровенно спросить: против кого это расширение?", - сказал Путин.
После архивного заявления шел современный комментарий Путина, в котором тот заявил, что в своем выступлении пытался обратиться к партнерам "с надеждой, что нас услышат и скорректируют отношение к России". Поскольку этого, мол, не произошло, это "привело к нынешним трагическим событиям в Украине".
В фильме Путин также защищает аннексию Крыма и оправдывает полномасштабное вторжение в Украину. Он размышляет о том, кто когда-то может заменить его, и говорит, что "надеется", что ему никогда не придется применять ядерное оружие.
Что ответили в Румынии
В ответ на это Царнеа заявил, что вступление Румынии в НАТО является суверенной волей граждан Румынии и стран-союзниц и "не представляет угрозы безопасности для кого-либо".
По его словам, Путин использует "те же знакомые нарративы, которые послужили поводом для жестокой войны с аннексией".
"Единственная страна, которая угрожает региональной безопасности в Европе, - это Российская Федерация, которая ведет незаконную и неоправданную войну, сопровождающуюся многочисленными военными преступлениями против гражданского населения в Украине, а также российской кампанией дезинформации и антиевропейской и антинатовской пропагандой", - сказал Царнеа.
Выборы президента Румынии 2025 года
Президентские выборы в Румынии 2025 года прошли на фоне существенных изменений после того, как Конституционный суд аннулировал результаты ноябрьского голосования 2024 года.
Отмена итогов первого тура произошла из-за рассекреченных документов, которые свидетельствовали о внешнем вмешательстве в предвыборную кампанию кандидата Джорджеску.
В повторном голосовании, состоявшемся в мае 2025 года, первое место занял ультраправый политик Джордже Симион, а вторым стал бывший мэр Бухареста Никушор-Даниэль Дан, который вышел во второй тур.
Подробнее о президентских выборах в Румынии и что известно о кандидатах - читайте в отдельном материале РБК-Украина.
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