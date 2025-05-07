Путін звинуватив Румунію у війні в Україні: Бухарест нагадав, хто насправді загрожує Європі

МЗС Румунії через речника Андрея Царнеа відповіло на заяви російського диктатора Володимира Путіна. Той звинуватив Румунію та Болгарію в нібито сприянні напруженню, яке призвело до війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi24.

Що заявив Путін

Російський диктатор Володимир Путін у документальному фільмі до 25-річчя його влади, заявив, що наявність американських баз НАТО на території Румунії призвела до війни в України.

"У Болгарії та Румунії з'являються так звані легкі передові бази США - по одній у кожній країні. І ми маємо повне право відверто запитати: проти кого це розширення?", - сказав Путін.

Після архівної заяви йшов сучасний коментар Путіна, у якому той заявив, що у своєму виступі намагався звернутися до партнерів "із надією, що нас почують і скоригують ставлення до Росії". Оскільки цього, мовляв, не сталося, це "призвело до нинішніх трагічних подій в Україні".

У фільмі Путін також захищає анексію Криму і виправдовує повномасштабне вторгнення в Україну. Він розмірковує про те, хто колись може замінити його, і каже, що "сподівається", що йому ніколи не доведеться застосовувати ядерну зброю.

Що відповіли у Румунії

У відповідь на це Царнеа заявив, що вступ Румунії до НАТО є суверенною волею громадян Румунії та країн-союзниць і "не становить загрози безпеці для будь-кого".

За його словами, Путін використовує "ті самі знайомі наративи, які послужили приводом для жорстокої війни з анексією".

"Єдина країна, яка загрожує регіональній безпеці в Європі, - це Російська Федерація, яка веде незаконну і невиправдану війну, що супроводжується численними воєнними злочинами проти цивільного населення в Україні, а також російською кампанією дезінформації та антиєвропейською і антинатовською пропагандою", – сказав Царнеа .