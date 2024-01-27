Путин не остановится, украинцы воюют за нас, - эксгенсек НАТО призвал увеличить помощь Киеву

Комментируя соглашение о гарантиях безопасности между Украиной и Великобританией Робертсон отметил, что премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак должен взять на себя ощутимые

Бывший генеральный секретарь НАТО рассказал, что

Соглашение между Британией и Украиной

Напомним, 12 января премьер Британии Риши Сунак во время своего визита в Киев подписал с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение о гарантиях безопасности сроком на 10 лет. Таким образом, Великобритания стала первой страной, подписавшей подобное соглашение с нашим государством.

Соглашение предусматривает гарантии финансовой, военной и других видов поддержки. Более подробно о документе – в материале РБК-Украина.