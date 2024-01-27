Путін не зупиниться, українці воюють за нас, - ексгенсек НАТО закликав збільшити допомогу Києву

Коментуючи угоду про безпекові гарантії між Україною та Великою Британією Робертсон зазначив, що прем'єр-міністр Сполученого Королівства Ріші Сунак повинен взяти на себе відчутні

Колишні генеральний секретар НАТО розповів, що

Робертсон.

Угода між Британією та Україною

Нагадаємо, 12 січня прем'єр Британії Ріші Сунак під час свого візиту до Києва підписав з президентом України Володимиром Зеленським угоду про гарантії безпеки терміном на 10 років. Таким чином, Велика Британія стала першою країною, яка підписала подібну угоду з нашою державою.

Угода передбачає гарантії фінансової, військової та інших видів підтримки. Більш детально про документ - у матеріалі РБК-Україна.