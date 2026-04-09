Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Путин не остановится на Донбассе и попытается захватить Днепр и Харьков, - Зеленский

10:59 09.04.2026 Чт
2 мин
США недооценивают намерения России: украинский президент объяснил причину
aimg Ирина Глухова
Фото: российский диктатор Владимир Путин (flickr.com)

Российский диктатор Владимир Путин не остановится, если получит Донбасс. Следующей попыткой будет захват областных центров - Днепра и Харькова.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в подкасте Алистера Кэмпбелла The Rest is Politics, передает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Читайте также: Путин верит в победу и готов воевать за Донбасс еще 2 года, - NYT

Зеленский прокомментировал трехсторонний переговорный процесс по завершению войны в Украине, отметив, что команда президента США Дональда Трампа, по его мнению, не смогла в полной мере понять требования и цели России.

Он предположил, что это могло произойти из-за того, что переговорщики Трампа - Стив Уиткофф и Джаред Кушнер - проводили значительное время в контактах с Путиным и его окружением.

По словам президента, представители США пять раз посещали Москву, тогда как визитов в Киев не было.

Зеленский также отметил, что лучше понимает психологию российского диктатора и его фактические военные цели, чем Белый дом.

Президент Украины сказал, что Путин не остановится, если получит Донбасс, и попытается захватить другие областные центры - Днепр и Харьков.

"Мы должны признать, что частично американцы считают, что Донбасс для нас ничего не значит", - сказал Зеленский.

"Они не хотят признавать, что Путин будет им врать и что он может продолжать оккупацию даже после таких шагов. Американцы уверены, что могут доверять Путину", - подчеркнул президент.

Донбасс в центре переговоров

С начала 2026 года Украина провела несколько раундов переговоров с Россией.

Главный вопрос, который пока не удалось решить - контроль над неоккупированными территориями Донбасса.

Россия настаивает на выводе украинских войск, Украина предлагает заморозить позиции по линии фронта, а США выступают за создание на этих территориях свободной экономической зоны.

Недавно вице-президент США Джей Ди Вэнс прокомментировал ход переговоров, заявив, что Украина и Россия фактически "торгуются" за несколько квадратных километров территории.

Между тем издание The New York Times со ссылкой на военных и западную разведку пишет, Путин уверен, что побеждает на фронте и готов воевать за полный контроль над Донецкой областью еще два года.

