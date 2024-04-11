Путин сделал циничное заявление об ударах по энергообъектам Украины

Российский диктатор Владимир Путин высказался о террористических атаках своих солдат на энергетические объекты Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию встречи главы Кремля с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.
По его словам, удары по энергетическим объектам якобы связаны с "решением одной из задач, которые РФ перед собой ставила".
"Это - демилитаризация. Мы, прежде всего, исходим из того, что мы таким образом влияем на оборонно-промышленный комплекс Украины, причем напрямую", - добавил он.
При этом российский диктатор рассказал, что обстрел "стал ответом" на украинские удары по "российским энергообъектам".
"Мы даже, исходя из гуманитарных соображений, зимой не наносили никаких ударов. Имею в виду, что не хотели оставить без энергоснабжения социальные учреждения, больницы и так далее", - нафантазировал глава Кремля.
Напомним, сегодня, 11 апреля, российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по Украине. Для этого они использовали дроны-камикадзе и ракеты.
Главными целями врага стали объекты энергетической инфраструктуры. В частности, в результате удара была разрушена Трипольская ТЭС, которая находится в Киевской области.
Также несколько объектов повреждены в Харьковской области. Из-за этого в Харькове и других населенных пунктах ввели графики отключения света.
Минобороны РФ уже заявило о том, что такие обстрелы "были ответом" на удары Украины по нефтеперерабатывающим заводам РФ.
Более детально о последствиях атаки оккупантов - в материале РБК-Украина.
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