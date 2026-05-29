Путин солгал об "Орешнике": анализ обломков раскрыл настоящий возраст "новинки" РФ

Российская ракета "Орешник", которую Кремль представил как революционное и новейшее оружие, на самом деле была собрана еще в 2017 году и базируется на старых технологиях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как пишет издание, украинские специалисты тщательно изучили фрагменты баллистической ракеты средней дальности (БРСД) "Орешник", которую оккупанты запустили по Украине в январе.
Результаты анализа опровергли российские пропагандистские заявления об "уникальности" и "новизне" этого вооружения.
Эксперты выяснили, что ракета была собрана в 2017 году из компонентов, изготовленных в 2016 году или еще раньше. Кроме того, борткомпьютер содержит элементы производства исключительно Российской Федерации и Беларуси.
"Мы были довольно удивлены, потому что говорят, что это совсем новая ракета, но если посмотреть на год сборки, то там указано 2017", - отметил украинский эксперт.
Военное руководство Украины оценивает "Орешник" не как новую разработку, а как модернизированную версию советской/российской ракеты РС-26 "Рубеж", первые успешные испытания которой состоялись еще в 2012 году.
Советник президента Украины по вопросам санкций Владислав Власюк сообщил, что уцелевшую электронику удалось изъять из ракеты, которая в январе атаковала Львов. Сейчас продолжается изучение остатков ракет после следующих ударов.
По словам Власюка, следователи фиксируют тенденцию, когда Россия из-за действия западных санкций вынуждена заменять европейские и американские микросхемы на китайские аналоги.
В то же время западные чипы, попадающие в РФ через сети нелегального импорта, все еще массово находятся в оружии врага, поэтому Киев призывает партнеров усилить экспортный контроль.
Российская Федерация применяла баллистические ракеты этого типа по меньшей мере трижды за время полномасштабного вторжения. В частности, один из таких ударов пришелся по населенному пункту под Киевом во время массированной воздушной атаки 24 мая.
"Орешник" является ракетой, способной нести ядерный заряд, с заявленной дальностью более 5000 км. Российский диктатор Владимир Путин неоднократно утверждал, что это оружие якобы невозможно перехватить современными системами ПВО, однако международные и украинские аналитики ставят эти заявления под сомнение.
Напомним, во время комбинированной ночной атаки на Киев оккупанты выпустили баллистическую ракету средней дальности "Орешник", обломки которой в большом количестве удалось собрать и передать специалистам для изучения. Несмотря на масштабные намерения врага, реальная эффективность этого удара оказалась низкой.
Впоследствии к исследованию фрагментов секретной российской разработки присоединились западные союзники, в частности обломки "Орешника" передали для изучения разведке США.
Американские конгрессмены отметили, что применение такого оружия является очередной попыткой эскалации со стороны Владимира Путина, которая, впрочем, дала ВСУ и Западу уникальную возможность детально разобраться в реальных технических характеристиках ракеты.
Кроме того, аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что в ночь на 24 мая Россия могла выпустить не одну, а две такие ракеты.
По информации OSINT-исследователей, второй российский "Орешник" вышел из строя и упал на позиции самих оккупантов в Донецкой области. Если эти данные подтвердятся, это будет означать, что каждая четвертая ракета этого типа терпит крушение во время пуска.