ua ru
Чт, 20 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Путин уничтожил наиболее боеспособную часть армии России, послав ее в Украину, - ГУР

Новина українською →
Киев, Четверг 20 апреля 2023 11:20
Путин уничтожил наиболее боеспособную часть армии России, послав ее в Украину, - ГУР Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Наиболее боеспособная часть российской армии уничтожена. И это сделал именно диктатор Владимир Путин, отправив их воевать против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова в эфире телемарафона.

По его словам, в настоящее время войска РФ тактические операции могут планировать и попытаться их реализовывать. Другое дело - в целом россияне переходят к стратегической обороне.

"Распиаренное "большое" зимнее наступление, которое долго анонсировалось, мы уже видим, что давно позади, поскольку очередные задачи врага провалены", - заметил Юсов.

Он подчеркнул, что у оккупантов нет сегодня сил повторять те попытки, которые мы видели после 24 февраля прошлого года.

"Но это не значит, что враг разбит или не несет опасности для Украины. Есть большое количество живой силы, мобилизационный потенциал, значительное количество техники, пусть даже часто устаревшей. Но самая боеспособная часть российской армии уничтожена в Украине. Уничтожил ее собственно Путин, послав в мясорубку", - заявил Юсов.

При этом он напомнил, что наши Силы безопасности и обороны в свою очередь готовятся к освобождению украинской территории.

Напомним, что потери российской армии в войне против Украины с начала полномасштабного вторжения составляют около 184 420 военных убитыми.

Как сообщалось, потери РФ в Украине достигли исторического антирекорда со времен Второй мировой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Российская Федерация Главное управление разведки Война России против Украины
NEWS
Почти 700 окупантов и 10 БПЛА: Генштаб обновил потери России в Украине
Почти 700 окупантов и 10 БПЛА: Генштаб обновил потери России в Украине
DAILY
Элла Либанова: В Украину вернется не меньше половины тех, кто бежал от войны
Катерина Гончароваруководитель РБК-Украина Travel Элла Либанова: В Украину вернется не меньше половины тех, кто бежал от войны