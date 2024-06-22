Путин нашел оправдание применению ядерного оружия, но эскалации не будет, - ISW

Отмечается, что Путин продолжает озвучивать ядерные угрозы в рамках своей информационной кампании. Она направлена на препятствование странами Запада дальнейшей поддержки Украины и подрыв усилий международного сообщества по согласованию своего стратегического видения победы в захватнической войне России против Украины.

В частности, говорится в отчете, во время выступления перед российскими офицерами-выпускниками 21 июня Путин заявил, что Россия планирует и в дальнейшем развивать свою ядерную триаду как "гарантию стратегического сдерживания" и поддержания баланса сил в мире. Диктатор отметил, что Россия также работает над увеличением своего типичного боевого потенциала и оборонного промышленного производства.

Во время пресс-конференции во Вьетнаме 20 июня Путин заявил, что Россия рассматривает возможность "снижения порога" применения ядерного оружия в российской ядерной доктрине и что возможное будущее стратегическое поражение российских сил на поле боя в Украине, приведет к "концу государственности России".

"Путин, вероятно, ошибочно приравнял поражение в Украине к экзистенциальной угрозе для российского государства, чтобы сослаться на "исключительный случай", когда действующая ядерная доктрина РФ позволит применение ядерного оружия", - говорится в отчете ISW.

Аналитики Института изучения войны также считают, что заявление Путина от 21 июня является продолжением его недавней информационной операции, направленной на саботаж усилий Запада по выработке общей стратегической цели - решительной победы над российским вторжением, которое, по замыслу Запада, должно было бы стать конечной целью войны в Украине.

"Угроза ядерной эскалации является ключевым аспектом способности России манипулировать иностранными лидерами, которые принимают решения, и очень маловероятно, что она приведет к фактической ядерной эскалации благодаря ядерным и обычным средствам сдерживания", - говорится в отчете.