UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Путін знайшов виправдання застосуванню ядерної зброї, але ескалації не буде, - ISW

Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російський диктатор Володимир Путін прирівняв поразку в Україні до знищення державності Росії, що згідно з доктриною, що дозволяє йому застосувати ядерну зброю. Однак це зупинить країни Заходу в боротьбі за остаточну перемогу над російським вторгненням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що Путін продовжує озвучувати ядерні погрози в рамках своєї інформаційної кампанії. Вона спрямована на перешкоджання країнами Заходу подальшій підтримці України та підрив зусиль міжнародного співтовариства щодо узгодження свого стратегічного бачення перемоги в загарбницькій війні Росії проти України.

Зокрема, йдеться у звіті, під час виступу перед російськими офіцерами-випускниками 21 червня Путін заявив, що Росія планує і надалі розвивати свою ядерну тріаду як "гарантію стратегічного стримування" і підтримки балансу сил у світі. Диктатор зазначив, що Росія також працює над збільшенням свого типового бойового потенціалу та оборонного промислового виробництва.

Під час прес-конференції у В'єтнамі 20 червня Путін заявив, що Росія розглядає можливість "зниження порогу" застосування ядерної зброї в російській ядерній доктрині та що можлива майбутня стратегічна поразка російських сил на полі бою в Україні призведе до "кінця державності Росії".

"Путін, імовірно, помилково прирівняв поразку в Україні до екзистенційної загрози для російської держави, щоб послатися на "винятковий випадок", коли чинна ядерна доктрина РФ дозволить застосування ядерної зброї", - йдеться у звіті ISW.

Аналітики Інституту вивчення війни також вважають, що заява Путіна від 21 червня є продовженням його нещодавньої інформаційної операції, спрямованої на саботаж зусиль Заходу з вироблення спільної стратегічної мети - рішучої перемоги над російським вторгненням, яке, за задумом Заходу, повинно було б стати кінцевою метою війни в Україні.

"Загроза ядерної ескалації є ключовим аспектом здатності Росії маніпулювати іноземними лідерами, які ухвалюють рішення, і дуже малоймовірно, що вона призведе до фактичної ядерної ескалації завдяки ядерним і звичайним засобам стримування", - йдеться у звіті.

Ядерні погрози Путіна

Днями генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що члени альянсу ведуть переговори про розгортання більшої кількості ядерної зброї з огляду на зростання загрози з боку Росії та Китаю.

Під час візиту до В'єтнаму, Путін не виключив зміни ядерної доктрини РФ у відповідь на дискусії країн Заходу про зниження порогу для використання ядерної зброї. Він також не виключив передачу Північній Кореї високоточної зброї у відповідь на військову допомогу Заходу Україні.

В МЗС Польщі Путіну радять не перейматися через програш у війні проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News