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Путин нашел оправдание применению ядерного оружия, но эскалации не будет, - ISW

Суббота 22 июня 2024 05:10
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Путин нашел оправдание применению ядерного оружия, но эскалации не будет, - ISW Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российский диктатор Владимир Путин приравнял поражение в Украине к уничтожению государственности России, что позволяет ему применить ядерное оружие. Но это остановит страны Запада в борьбе за окончательную победу над российским вторжением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что Путин продолжает озвучивать ядерные угрозы в рамках своей информационной кампании. Она направлена на препятствование странами Запада дальнейшей поддержки Украины и подрыв усилий международного сообщества по согласованию своего стратегического видения победы в захватнической войне России против Украины.

В частности, говорится в отчете, во время выступления перед российскими офицерами-выпускниками 21 июня Путин заявил, что Россия планирует и в дальнейшем развивать свою ядерную триаду как "гарантию стратегического сдерживания" и поддержания баланса сил в мире. Диктатор отметил, что Россия также работает над увеличением своего типичного боевого потенциала и оборонного промышленного производства.

Во время пресс-конференции во Вьетнаме 20 июня Путин заявил, что Россия рассматривает возможность "снижения порога" применения ядерного оружия в российской ядерной доктрине и что возможное будущее стратегическое поражение российских сил на поле боя в Украине, приведет к "концу государственности России".

"Путин, вероятно, ошибочно приравнял поражение в Украине к экзистенциальной угрозе для российского государства, чтобы сослаться на "исключительный случай", когда действующая ядерная доктрина РФ позволит применение ядерного оружия", - говорится в отчете ISW.

Аналитики Института изучения войны также считают, что заявление Путина от 21 июня является продолжением его недавней информационной операции, направленной на саботаж усилий Запада по выработке общей стратегической цели - решительной победы над российским вторжением, которое, по замыслу Запада, должно было бы стать конечной целью войны в Украине.

"Угроза ядерной эскалации является ключевым аспектом способности России манипулировать иностранными лидерами, которые принимают решения, и очень маловероятно, что она приведет к фактической ядерной эскалации благодаря ядерным и обычным средствам сдерживания", - говорится в отчете.

Ядерные угрозы Путина

На днях генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что члены альянса ведут переговоры о развертывании большего количества ядерного оружия, учитывая рост угрозы со стороны России и Китая.

Во время визита во Вьетнам, Путин не исключил изменения ядерной доктрины РФ в ответ на дискуссии стран Запада о снижении порога для использования ядерного оружия. Он также не исключил передачу Северной Корее высокоточного оружия в ответ на военную помощь Запада Украине.

В МИД Польши Путину советуют не переживать из-за проигрыша в войне против Украины.

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