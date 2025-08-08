Путин созвонился с Си Цзиньпином перед возможной встречей с Трампом

Российский диктатор Владимир Путин поговорил с лидером Китая Си Цзиньпином. Это произошло накануне возможной встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на South China Morning Post.
Как сообщили государственные китайские СМИ, лидер Китая Си Цзиньпин в пятницу, 8 августа, провел телефонный разговор с Путиным.
Российский диктатор и китайский лидер обсудили ситуацию в Украине. В свою очередь Си Цзиньпин заявил, что Китай будет продолжать способствовать мирным переговорам. Также он отметил, что Пекин приветствует продолжение контактов между Россией и США.
Стороны также договорились способствовать развитию отношений между Китаем и Россией и сотрудничать в подготовке к саммиту Шанхайской организации сотрудничества.
Напомним, что перед этим Путин и Си Цзиньпин говорили 19 июня. Это произошло после саммита стран G7 в Канаде. Тогда якобы Путин и Си Цзиньпин обсудили итоги саммита G7 и ситуацию на Ближнем Востоке.
Напомним, спецпредставитель США Стив Уиткофф и российский диктатор Владимир Путин 6 августа провели трехчасовую встречу в Москве. Дональд Трамп заявил, что встреча была "продуктивной".
Как писало New York Times, Трамп заявил, что намерен провести встречу с Путиным уже на следующей неделе, а также хочет провести трехстороннюю встречу с участием Владимира Зеленского.
Накануне Путин сказал, что возможным местом его встречи с Трампом могут быть ОАЭ.
По данным Fox News, встреча Трампа и Путина может состояться уже в следующий понедельник, 11 августа, в Риме.