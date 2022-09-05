Путін не відмовився від своїх планів, його мета - знищити Україну, - Клімкін

Про це у своїй колонці для РБК-Україна пише екс-міністр закордонних справ Павло Клімкін.

"Я думаю, що у Путіна цілі не зміняться. Для нього це на сьогодні - зруйнувати Україну як таку. У голові Путіна є ідея, що ми (українці, - ред.) такі ж ніби як вони, але якісь неправильні", - написав Клімкін.

При цьому, наголосив екс-міністр, президент РФ ніколи не усвідомить, що Україна має зовсім інший менталітет, а сама країна неминуче стане частиною Заходу.

"Він не може такого допустити через ідеологію, на якій побудовано весь його режим", - додав Клімкін.