Путин увеличил давление на фронте перед выборами, но ВСУ держат удар, - Зеленский

Российский диктатор Владимир Путин значительно усилил давление на фронте перед президентскими выборами, чтобы успокоить недовольство россиян. Но украинские защитники выдерживают удары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского на переговорах лидеров стран "Большой семерки".

"Путин собирается сымитировать избрание на новый президентский срок, и, чтобы унять рост недовольства россиян результатами войны, он значительно увеличил давление на фронте. Впрочем, наши воины выдерживают удары - Путин не выиграл ни одной операции за этот год", - подчеркнул глава украинского государства.

По словам Зеленского, наши военные сохраняют важные плацдармы на нескольких направлениях фронта и готовится к следующим шагам. В этом ВСУ очень помогает дальнобойное оружие.

Президент отметил, что Украина имеет реалистическую стратегию действий и ее усилия при поддержке союзников могут обеспечить успех на земле.

Президентские выборы в России

Напомним, президентские выборы в России запланированы на март 2024 года.

Но их проведение - формальность, а результаты уже предопределены - российский диктатор Владимир Путин останется при власти. Об этом открыто заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, диктатора переизберут на следующий срок с результатом более 90%.

Таким образом, Путин останется при власти еще по меньшей мере до 2030 года.

Недавно стало известно, что Путин утвердил поправки к закону о выборах президента, которые усложнят слежку за фальсификациями.