ua en ru
Ср, 06 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Путін збільшив тиск на фронті перед виборами, але ЗСУ тримають удар, - Зеленський

Київ, Середа 06 грудня 2023 19:54
UA EN RU
Путін збільшив тиск на фронті перед виборами, але ЗСУ тримають удар, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Російський диктатор Володимир Путін значно посилив тиск на фронті перед президентськими виборами, щоб заспокоїти невдоволення росіян. Але українські захисники витримують удари.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського на переговорах лідерів країн "Великої сімки".

"Путін збирається зімітувати обрання на новий президентський термін, і, щоб угамувати зростання невдоволення росіян результатами війни, він значно збільшив тиск на фронті. Втім, наші воїни витримують удари - Путін не виграв жодної операції за цей рік", - наголосив глава української держави.

За словами Зеленського, наші військові зберігають важливі плацдарми на кількох напрямках фронту та готуються до наступних кроків. У цьому ЗСУ дуже допомагає далекобійна зброя.

Президент зазначив, що Україна має реалістичну стратегію дій та її зусилля за підтримки союзників можуть забезпечити успіх на землі.

Президентські вибори у Росії

Нагадаємо, президентські вибори у Росії заплановані на березень 2024 року.

Але їхнє проведення - формальність, а результати вже визначені наперед - російський диктатор Володимир Путін залишиться при владі. Про це відкрито заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков. За його словами, диктатора переоберуть на наступний термін з результатом понад 90%.

Таким чином, Путін залишиться при владі ще щонайменше до 2030 року.

Нещодавно стало відомо, що Путін затвердив поправки до закону про вибори президента, які ускладнять стеження за фальсифікаціями.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Російська Федерація Збройні сили України Президентські вибори Війна Росії проти України
NEWS
Від радника міністра до зрадника. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідувала СБУ
Від радника міністра до зрадника. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідувала СБУ
DAILY
Олексій Чернишов: "Нафтогаз" – монополіст, тому що ніхто не хоче продавати газ населенню на умовах ПСО
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Олексій Чернишов: "Нафтогаз" – монополіст, тому що ніхто не хоче продавати газ населенню на умовах ПСО