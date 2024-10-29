"Ядерная тренировка" для Путина. Что означает и связана ли с выборами в США

Что сказал Путин

Путин заявил, что сегодня, 29 октября, началось проведение тренировок стратегических сил сдерживания.

"Отработаем действие должностных лиц по управлению применением ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет", - добавил глава Кремля.

По его словам, "ядерная триада" продолжает оставаться "гарантом суверенитета и безопасности" России, и "позволяет решать задачи стратегического сдерживания".

В то же время диктатор добавил, что Россия якобы не собирается участвовать в новой гонке вооружений, но ее ядерные силы будут "на уровне необходимой достаточности".

При этом Министерство обороны РФ уже отчиталось, что солдаты якобы провели пуски межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" с космодрома "Плесецк" по полигону на Камчатке. Ее радиус действия может составлять до 12 тысяч километров.

В чем цель диктатора

"Это рекламная акция в канун президентских выборов США. Абсолютно рекламная акция, направленная на то, чтобы поразить Трампа", - считает Мусиенко.

По его словам, Россия рассчитывает на победу Трампа на президентских выборах. В свою очередь Трамп заявлял, что "Россию невозможно победить военным путем", а также, что она "имеет силу". И Путин все это слышит.

Мусиенко допустил, что Москва готова нести такие огромные потери на фронте и продолжать войну в преддверии выборов в США.

"То же касается ядерного оружия. Это способ запугать. Это способ создать картинку. Это способ для того, чтобы после президентских выборов, если придет тем более Трамп, сразу создавать ему основу для переговоров. Поскольку он скажет, что "у нас может быть ядерная война с Россией, а этого не нужно" и так далее", - добавил эксперт.

Поэтому подобные "рекламно-пропагандистские" акции, чтобы запугать Запад.