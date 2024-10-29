"Ядерне тренування" для Путіна. Що означає і чи пов'язане з виборами у США

Що сказав Путін

Путін заявив, що сьогодні, 29 жовтня, розпочалося проведення тренувань стратегічних сил стримування.

"Відпрацюємо дію посадових осіб щодо управління застосуванням ядерної зброї з практичними пусками балістичних та крилатих ракет", - додав глава Кремля.

За його словами, "ядерна тріада" продовжує залишатися "гарантом суверенітету та безпеки" Росії, і "дозволяє вирішувати завдання стратегічного стримування".

У чому мета диктатора

"Це рекламна акція напередодні президентських виборів США. Абсолютно рекламна акція, спрямована на те, щоб вразити Трампа", - вважає Мусієнко.

За його словами, Росія сподівається на перемогу Трампа на президентських виборах. У свою чергу Трамп заявляв, що "Росію неможливо перемогти військовим шляхом", а також, що вона "має силу". І Путін усе це чує.

Мусієнко допустив, що Москва готова зазнавати таких величезних втрат на фронті і продовжувати війну напередодні виборів у США.

"Те ж стосується ядерної зброї. Це спосіб залякати. Це спосіб створити картинку. Це спосіб для того, щоб після президентських виборів, якщо прийде тим більше Трамп, одразу створювати йому основу для переговорів. Оскільки він скаже, що "у нас може бути ядерна війна з Росією, а цього не потрібно" і таке інше", - додав експерт.

Тому подібні "рекламно-пропагандистські" акції, аби залякати Захід.