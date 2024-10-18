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Путин испугался слухов о возможностях Украины восстановить ядерный арсенал

Москва, Пятница 18 октября 2024 19:59
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Путин испугался слухов о возможностях Украины восстановить ядерный арсенал Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российский диктатор Владимир Путин обеспокоен из-за слухов о якобы планах Украины создать ядерное оружие. Он пригрозил, что РФ "не допустит" такой сценарий.

Как сообщает РБК-Украина, заявление главы Кремля приводит "Медуза".

Путин рассказал, что он считает рассуждения вокруг возможного появления у Украины ядерного оружия провокацией.

По его словам, создать ядерное оружие в современном мире "несложно", но, в то же время, для Украины "это не будет так просто".

"Такая угроза будет соответствующую реакцию вызывать у РФ. Могу сразу сказать: Россия этого не допустит ни при каких обстоятельствах", - пригрозил диктатор.

Он также добавил, что Россия якобы может проследить любое движение Украины к созданию ядерного оружия.

Слухи о ядерном оружии

Напомним, еще вчера, 17 октября, издание Bild со ссылкой на неназванного украинского чиновника написало, что Украина якобы планирует создать ядерное оружие в случае, если Россия начнет повторное вторжение.

При этом чиновник заверял, что на это может уйти только несколько недель, поскольку для этого у Украины есть навыки.

Реагируя на такой вброс, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что создание ядерного оружия не обсуждается.

Более детально о фейке насчет ядерного оружия - в материале РБК-Украина.

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