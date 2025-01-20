Путин заявил, что "открыт к диалогу" с администрацией Трампа насчет войны в Украине

Путин поздравил Трампа со вступлением в должность президента США. По его словам, в Москве видят заявления Трампа и его команды о желании возобновить прямые контакты с РФ.

"Мы никогда не отказывались от диалога с любой администрацией США. Мы также открыты для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту. Целью украинского урегулирования должно быть не короткое перемирие, а долгосрочный мир", - сказал он.

Российский диктатор также заявил, что "мир в Украине должен быть основан на уважении законных интересов людей, проживающих в этом регионе". А диалог с США, по словам Путина, "должен строиться на равноправной и взаимоуважительной основе".

В то же время он добавил, что власти России продолжат бороться за интересы своего народа, потому что якобы "в этом заключается смысл СВО".