Путин заявил, что "открыт к диалогу" с администрацией Трампа насчет войны в Украине

Россия якобы "открыта для диалога" с новой администрацией избранного президента США Дональда Трампа насчет войны в Украине. Это должно быть "не короткое перемирие, а долгосрочный мир".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление российского диктатора Владимира Путина во время совещания с членами Совбеза РФ.
Путин поздравил Трампа со вступлением в должность президента США. По его словам, в Москве видят заявления Трампа и его команды о желании возобновить прямые контакты с РФ.
"Мы никогда не отказывались от диалога с любой администрацией США. Мы также открыты для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту. Целью украинского урегулирования должно быть не короткое перемирие, а долгосрочный мир", - сказал он.
Российский диктатор также заявил, что "мир в Украине должен быть основан на уважении законных интересов людей, проживающих в этом регионе". А диалог с США, по словам Путина, "должен строиться на равноправной и взаимоуважительной основе".
В то же время он добавил, что власти России продолжат бороться за интересы своего народа, потому что якобы "в этом заключается смысл СВО".
Напомним, как сообщают американские СМИ, избранный президент США Дональд Трамп поручил организовать телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. И этот разговор ожидается в ближайшие дни после инаугурации 20 января.
Также недавно Трамп заявил, что хотел бы встретиться с Путиным как можно скорее после своей инаугурации. По словам будущего президента США, от российского диктатора зависит завершение войны против Украины.
Перед тем будущий советник по нацбезопасности США Майк Волц заявил, что ожидает телефонного разговора между Трампом и Путиным "в ближайшие дни и недели".
Добавим, в Кремле также уже заявляли о готовности встречи с Трампом без всяких условий.
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