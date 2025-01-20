UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

Путін заявив, що "відкритий до діалогу" з адміністрацією Трампа щодо війни в Україні

Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Росія нібито "відкрита для діалогу" з новою адміністрацією обраного президента США Дональда Трампа щодо війни в Україні. Це має бути "не коротке перемир’я, а довгостроковий мир".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву російського диктатора Володимира Путіна під час наради з членами Радбезу РФ.

Путін привітав Трампа зі вступом на посаду президента США. За його словами, у Москві бачать заяви Трампа і його команди про бажання відновити прямі контакти з РФ.

"Ми ніколи не відмовлялися від діалогу з будь-якою адміністрацією США. Ми також відкриті для діалогу з новою адміністрацією США щодо українського конфлікту. Метою українського врегулювання має бути не коротке перемир'я, а довгостроковий мир", - сказав він.

Російський диктатор також заявив, що "мир в Україні має бути заснований на повазі законних інтересів людей, які проживають у цьому регіоні". А діалог зі США, за словами Путіна, "має будуватися на рівноправній і взаємоповажній основі".

Водночас він додав, що влада Росії продовжить боротися за інтереси свого народу, бо нібито "в цьому полягає сенс СВО".

Трамп хоче поговорити з Путіним

Нагадаємо, як повідомляють американські ЗМІ, обраний президент США Дональд Трамп доручив організувати телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. І ця розмова очікується найближчими днями після інавгурації 20 січня.

Також нещодавно Трамп заявив, що хотів би зустрітися з Путіним якомога швидше після своєї інавгурації. За словами майбутнього президента США, від російського диктатора залежить завершення війни проти України.

Перед тим майбутній радник з нацбезпеки США Майк Волц заявив, що очікує телефонної розмови між Трампом і Путіним "найближчими днями та тижнями".

Додамо, у Кремлі також вже заявляли про готовність зустрічі з Трампом без жодних умов.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніВолодимир ПутінДональд ТрампСполучені Штати Америки