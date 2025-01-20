Путін заявив, що "відкритий до діалогу" з адміністрацією Трампа щодо війни в Україні

Росія нібито "відкрита для діалогу" з новою адміністрацією обраного президента США Дональда Трампа щодо війни в Україні. Це має бути "не коротке перемир’я, а довгостроковий мир".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву російського диктатора Володимира Путіна під час наради з членами Радбезу РФ.
Путін привітав Трампа зі вступом на посаду президента США. За його словами, у Москві бачать заяви Трампа і його команди про бажання відновити прямі контакти з РФ.
"Ми ніколи не відмовлялися від діалогу з будь-якою адміністрацією США. Ми також відкриті для діалогу з новою адміністрацією США щодо українського конфлікту. Метою українського врегулювання має бути не коротке перемир'я, а довгостроковий мир", - сказав він.
Російський диктатор також заявив, що "мир в Україні має бути заснований на повазі законних інтересів людей, які проживають у цьому регіоні". А діалог зі США, за словами Путіна, "має будуватися на рівноправній і взаємоповажній основі".
Водночас він додав, що влада Росії продовжить боротися за інтереси свого народу, бо нібито "в цьому полягає сенс СВО".
Нагадаємо, як повідомляють американські ЗМІ, обраний президент США Дональд Трамп доручив організувати телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. І ця розмова очікується найближчими днями після інавгурації 20 січня.
Також нещодавно Трамп заявив, що хотів би зустрітися з Путіним якомога швидше після своєї інавгурації. За словами майбутнього президента США, від російського диктатора залежить завершення війни проти України.
Перед тим майбутній радник з нацбезпеки США Майк Волц заявив, що очікує телефонної розмови між Трампом і Путіним "найближчими днями та тижнями".
Додамо, у Кремлі також вже заявляли про готовність зустрічі з Трампом без жодних умов.
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