Путин заявил, что переговоры "заморожены", но посланники Трампа - желанные гости

"Переговоры с Украиной сейчас заморожены", - заявил Путин, добавив, что если кто-то хотел бы внести в процесс "позитив", Россия это приветствует.

Диктатор также не исключил расширения круга участников переговоров, если новые стороны действительно могут внести вклад в процесс. По его словам, для переговоров нужны "специалисты, военные и дипломаты".

Отдельно Путин прокомментировал сам визит Рэтклиффа в Москву, заявив, что контакты между спецслужбами существовали даже в самые трудные периоды холодной войны: "Мы за то, чтобы любые переговоры были наполнены конкретным содержанием".

Он также сообщил, что России комфортно работать со спецпосланником Трампа Стивом Виткоффом и его зятем Джаредом Кушнером, назвав их "всегда желанными гостями".