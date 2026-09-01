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Путин заявил, что переговоры "заморожены", но посланники Трампа - желанные гости

23:38 01.09.2026 Вт
2 мин
Диктатор также рассказал, с кем из команды Трампа Москве "комфортно"
aimg Екатерина Коваль
Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что переговоры по Украине "фактически заморожены".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Путина, проведенную после саммита ШОС.

"Переговоры с Украиной сейчас заморожены", - заявил Путин, добавив, что если кто-то хотел бы внести в процесс "позитив", Россия это приветствует.

Диктатор также не исключил расширения круга участников переговоров, если новые стороны действительно могут внести вклад в процесс. По его словам, для переговоров нужны "специалисты, военные и дипломаты".

Отдельно Путин прокомментировал сам визит Рэтклиффа в Москву, заявив, что контакты между спецслужбами существовали даже в самые трудные периоды холодной войны: "Мы за то, чтобы любые переговоры были наполнены конкретным содержанием".

Он также сообщил, что России комфортно работать со спецпосланником Трампа Стивом Виткоффом и его зятем Джаредом Кушнером, назвав их "всегда желанными гостями".

Ранее стало известно, что Путин сцепился с премьером Армении Николом Пашиняном из-за курса страны на ЕС - протокольный разговор перерос в откровенный спор перед камерами.

Ранее в тот же день стало известно, что Путин в последний момент отменил запланированную встречу с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом во время его визита в Москву 25 августа из-за позиции относительно войны в Украине.

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