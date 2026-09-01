Путін заявив, що переговори "заморожені", але посланці Трампа - бажані гості

"Переговори з Україною зараз заморожені", - заявив Путін, додавши, що якщо хтось хотів би внести в процес "позитив", Росія це вітає.

Диктатор також не виключив розширення кола учасників переговорів, якщо нові сторони справді можуть зробити внесок у процес. За його словами, для перемовин потрібні "фахівці, військові та дипломати".

Окремо Путін прокоментував сам візит Реткліффа до Москви, заявивши, що контакти між спецслужбами існували навіть у найважчі періоди холодної війни: "Ми за те, щоб будь-які переговори були наповнені конкретним змістом".

Він також повідомив, що Росії комфортно працювати зі спецпосланцем Трампа Стівом Віткоффом та його зятем Джаредом Кушнером, назвавши їх "завжди бажаними гостями".