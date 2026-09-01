UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Путін заявив, що переговори "заморожені", але посланці Трампа - бажані гості

23:38 01.09.2026 Вт
2 хв
Диктатор також розповів, з ким із команди Трампа Москві "комфортно"
aimg Катерина Коваль
Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що переговори щодо України наразі "фактично заморожені".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію Путіна, проведену після саміту ШОС.

"Переговори з Україною зараз заморожені", - заявив Путін, додавши, що якщо хтось хотів би внести в процес "позитив", Росія це вітає.

Диктатор також не виключив розширення кола учасників переговорів, якщо нові сторони справді можуть зробити внесок у процес. За його словами, для перемовин потрібні "фахівці, військові та дипломати".

Окремо Путін прокоментував сам візит Реткліффа до Москви, заявивши, що контакти між спецслужбами існували навіть у найважчі періоди холодної війни: "Ми за те, щоб будь-які переговори були наповнені конкретним змістом".

Він також повідомив, що Росії комфортно працювати зі спецпосланцем Трампа Стівом Віткоффом та його зятем Джаредом Кушнером, назвавши їх "завжди бажаними гостями".

Раніше стало відомо, що Путін зчепився з прем'єром Вірменії Ніколом Пашиняном через курс країни на ЄС - протокольна розмова переросла у відверту суперечку перед камерами.

Раніше того ж дня стало відомо, що Путін в останню мить скасував заплановану зустріч із директором ЦРУ Джоном Реткліффом під час його візиту до Москви 25 серпня - через позицію щодо війни в Україні.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир ПутінРосійська ФедераціяПереговори у ТуреччиніВійна Росії проти України