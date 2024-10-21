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"Ударю прямо посреди Москвы". Трамп рассказал о своих угрозах Путину из-за Украины

США, Понедельник 21 октября 2024 09:44
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"Ударю прямо посреди Москвы". Трамп рассказал о своих угрозах Путину из-за Украины Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Дональд Трамп заявил, что якобы угрожал своему другу Владимиру Путину ударом по Москве в случае вторжения в Украину. И тот не стал этого делать во время каденции бывшего президента США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Трампа The Wall Street Journal.

"Я сказал: "Владимир, если ты пойдешь в Украину, я ударю тебя так сильно, что ты даже не поверишь. Я ударю тебя прямо посреди чертовой Москвы", - рассказал Трамп.

Трамп назвал Путина своим другом и подтвердил их хорошие отношения.

"Я сказал: "Мы друзья. Я не хочу этого делать, но у меня нет выбора". Я сказал: "Тебя очень сильно ударят, и я сниму эти чертовы купола с твоей головы". Потому что, знаете, он живет под куполами", - добавил Трамп.

По версии Трампа, Путин якобы в ответ завил, что не будет вторгаться в Украину.

Напомним, Дональд Трамп в ходе предвыбороной кампании излагает версию, согласно которой Путин не начал войну против Украины во время его каденции (2016-2020), поскольку опасался бывшего президента США. Таким образом он пытается подчеркнуть "слабость" Джо Байдена и его администрации.

В частности, Трамп заявил, что Путин предупреждал его о вторжении в Украину. Трамп также утверждает, что положит конец войне одним телефонным звонком.

Кроме того, недавно Трамп прямо обвинил в начале войны России против Украины Владимира Зеленского.

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Дональд Трамп
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