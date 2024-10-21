"Ударю прямо посреди Москвы". Трамп рассказал о своих угрозах Путину из-за Украины

Дональд Трамп заявил, что якобы угрожал своему другу Владимиру Путину ударом по Москве в случае вторжения в Украину. И тот не стал этого делать во время каденции бывшего президента США.

"Я сказал: "Владимир, если ты пойдешь в Украину, я ударю тебя так сильно, что ты даже не поверишь. Я ударю тебя прямо посреди чертовой Москвы", - рассказал Трамп.

Трамп назвал Путина своим другом и подтвердил их хорошие отношения.

"Я сказал: "Мы друзья. Я не хочу этого делать, но у меня нет выбора". Я сказал: "Тебя очень сильно ударят, и я сниму эти чертовы купола с твоей головы". Потому что, знаете, он живет под куполами", - добавил Трамп.

По версии Трампа, Путин якобы в ответ завил, что не будет вторгаться в Украину.