Путин заявил о якобы захвате Константиновки, но есть нюанс

Во время совещания с военными российский диктатор рассказал о якобы успехах армии РФ на фронте. По его словам, Краматорск якобы пол контролем России.

"Установлен российский контроль над городом Константиновка. Хочу отметить, что взятие Константиновки - это только первый, но очень важный этап в уничтожении формирования ВСУ, удерживающих пока Славяно-Краматорско-Константиновский, как вы сказали, укрепрайон, где противник выстроил глубокую эшелонированную систему фортификационных сооружений, превратив города Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка в единый узел обороны", - сказал Путин.

Он утверждает, что "со взятием Константиновки" теперь речь идет лишь о "Славянско-Краматорском рубеже".

Однако, если посмотреть на карту DeepState, то ни о каком захвате Константиновки речи нет. Российские войска, судя по карте, находятся возле населенного пункта, но не захватили его.

Также отметим, что глава Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил Путину о том, что российские войска якобы установили полный контроль над Луганской областью. Но согласно карте DeepState, это не является правдой.

Помимо этого, сам Путин заявил, что массированные удары по Украине нужно продолжать. Он говорит, что речь о предприятиях ВПК, но на деле, как известно, в результате каждой атаки разрушаются обычные жилые дома.