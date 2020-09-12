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Єрмак: взаємодія форматів щодо Донбасу виходить на новий рівень

Одеса, Субота 12 вересня 2020 16:59
Єрмак: взаємодія форматів щодо Донбасу виходить на новий рівень
Фото: Андрій Єрмак (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Взаємодія мінського і нормандського форматів з мирного врегулювання ситуації на Донбасі виходить на новий рівень. Результати очікуються вже на найближчій зустрічі Тристоронньої контактної групи (ТКГ).

Про це на брифінгу в Одесі заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

За його словами, на вчорашній зустрічі радників лідерів "нормандської четвірки" в Берліні вперше за кілька років були присутні представники ОБСЄ - голова Спеціальної моніторингової місії в Україні Халіт Чевік і спецпредставник у ТКГ Хайді Грау.

"Це означає, що взаємодія і координована робота двох форматів вийшла на ще більш високий рівень. І ми очікуємо від цього конкретних результатів на найближчому тижні 15 вересня, коли буде відеоконференція", - заявив Єрмак.

Нагадаємо, за підсумками цієї зустрічі парламентер від Росії Дмитро Козак заявив, що підстав для проведення саміту лідерів України, Росії, Німеччини та Франції немає.

Крім того, віце-прем'єр Олексій Резніков, який теж був на переговорах заявив, що українська сторона не обіцяла переглянути постанову Верховної ради про місцеві вибори, на чому наполягає Москва.

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