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Через війну на Донбасі 3,5 млн людей знадобиться гуманітарна допомога в 2019, - ООН

Новини » Політика    13.02.2019 - 00:10
Через війну на Донбасі 3,5 млн людей знадобиться гуманітарна допомога в 2019, - ООН
Фото: Урсула Мюллер (з відкритих джерел)

У 2018 році допомогу ООН було надано 1,3 млн українців, які постраждали від воєнних дій

У результаті воєнного конфлікту на сході України в 2019 році 3,5 мільйона людей потрібна гуманітарна допомога. Про це заявила помічник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Урсула Мюллер під час засідання Радбезу ООН щодо ситуації в Україні, передає РБК-Україна.

Мюллер також нагадала, що з початку військових дій на Донбасі 1,5 млн людей опинилися переміщеними всередині країни.

"Цивільні особи досі платять найвищу ціну. Понад 3300 людей загинули і приблизно 9 тисяч з початку конфлікту отримали поранення. 1,5 млн людей опинилися переміщеними всередині країни. У 2019 році 3,5 мільйонам людей потрібна гуманітарна допомога та захист", - сказала помічник генсека ООН.

Вона підкреслила, що багато людей, які потребують допомоги - літні люди, жінки і діти.

"Для більшості з них наслідки конфлікту лише посилюються", - зазначила Мюллер.

Вона також повідомила, що у 2018 році допомогу ООН було надано 1,3 млн громадян на Донбасі, які постраждали від воєнних дій.

Нагадаємо, спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що Росія протягом чотирьох років порушує мінські угоди. Він нагадав, що чотири роки тому РФ підписала комплекс заходів щодо виконання мінських угод, який містив пункт про припинення вогню 14 лютого, проте через тиждень Росія і підлеглі їй сили захопили Дебальцеве.

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