Якщо Росія припинить транзит газу, то Україна отримає економічний спад, - Вітренко

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Українська економіка є занадто залежною від транзиту газу, який складає 2,1% ВВП держави

Українська економіка є занадто залежною від транзиту російського газу, який складає 2,1% ВВП держави, і цю ситуацію треба змінювати. Про це під час дискусії в Берліні заявив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

За його словами, є загроза того, що Україна втратить транзит, починаючи з 1 січня 2020 року.

"І це може означати, що замість очікуваного зростання наступного року на рівні 3,3% ми матимемо насправді економічний спад на рівні -0,7%", - сказав Вітренко.

"Сучасна економіка не повинна бути настільки залежною від транзитних доходів", - додав він.

За словами Вітренка, "оптимістичний" політичний сценарій щодо транзиту означає, що Путіна примусять здійснювати його за європейськими умовами і Москва погодиться продовжувати переговори за пропозиціями віце-президента Єврокомісії Мароша Шевчовича.

"Наразі ж під час 3-сторонніх переговорів між ЄК, Україною та Росією остання лише імітує конструктивний процес для того, щоби потягнути час й добудувати газопровід", - зауважив Вітренко.

Нагадаємо, напередодні Україна закликала Європейський парламент зупинити спроби Німеччини вивести "Північний потік-2" з-під дії газової директиви Європейського союзу.

Крім того, в українському уряді заявили, що Україна, Польща, а також країни Балтії, незважаючи на дії Німеччини, знайдуть способи заблокувати будівництво "Північного потоку-2".