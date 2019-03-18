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Путін заявив, що Ердоган не проти приїхати в окупований Крим

Новини » Політика    18.03.2019 - 19:15
Путін заявив, що Ердоган не проти приїхати в окупований Крим
Фото: Ердоган та Путін (колаж РБК-Україна)

За словами Путіна, Ердоган "позитивно поставився" до запрошення

Президент Росії Володимир Путін заявив, що запросив свого турецького колегу Реджепа Тайіпа Ердогана на відкриття Соборної мечеті в Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ. 

Зазначається, що Путін під час візиту в Крим 18 березня на зустрічі з "громадськими діячами" сказав, що запросив Ердогана після того, як його про це попросив муфтій мусульман Криму Хаджі Еміралі Абала. 

"Наскільки я розумію, Ердоган дуже позитивно поставився до цього запрошення. Подивимося, як буде насправді, чи буде у нього час, можливість приїхати", - сказав Путін. 

Раніше повідомлялося, що Путін  заявив, що анексія Криму показала, як РФ може себе любити. 

Зазначимо, Путін сьогодні, 18 березня, перебуває з візитом в окупованому Криму. Він бере участь у заходах, присвячений п'ятій річниці анексії. 

У МЗС України висловили рішучий протест у зв’язку із черговим неузгодженим з Україною візитом 18 березня 2019 року президента Російської Федерації Володимира Путіна до тимчасово окупованого РФ Криму. МЗС РФ вже направили ноту протесту.

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