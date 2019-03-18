У МЗС України відреагували на візит Путіна до Криму

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

У МЗС РФ передали ноту протесту

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку із черговим неузгодженим з Україною візитом 18 березня 2019 року президента Російської Федерації Володимира Путіна до тимчасово окупованого РФ Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС.

Зазначається, що Україна вважає цей візит, як і усі попередні неузгоджені з українською стороною поїздки російських посадовців до тимчасово окупованого Криму та м.Севастополь, грубим порушенням російською стороною державного суверенітету і територіальної цілісності України, цинічним і демонстративним нехтуванням російською стороною загальновизнаними принципами та нормами міжнародного права, у тому числі Статутом ООН, резолюціями Генеральної Асамблеї ООН, зобов’язаннями РФ за двосторонніми та багатосторонніми договорами, сторонами яких є Україна та Російська Федерація.

"МЗС України вчергове заявляє, що жодні поїздки російських посадовців до Криму не змінять закріплений у Конституції України статус Автономної Республіки Крим і м. Севастополь, який визнається усім цивілізованим світом. У зв’язку з візитом В.Путіна до АР Крим і м. Севастополь російському зовнішньополітичному відомству передано ноту протесту", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін сьогодні, 18 березня, перебуває з візитом в окупованому Криму. Він бере участь у заходах, присвячений п'ятій річниці анексії.

РБК-Україна писало, що аналітики Bloomberg Economics з посиланням на дослідження, опубліковане британським аналітиком Скоттом Джонсоном, стверджують, що за 5 років анексії Криму економіка Росії зменшилася більш ніж на 10% - або на 150 мільярдів доларів - у порівнянні з 2013 роком.