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Путін заявив Джонсону про необхідність почати переговори щодо України і НАТО

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Росії Володимир Путін у телефонній розмові з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном заявив про необхідність переговорів щодо України та НАТО. Він також додав, що російська сторона підготує документи з цих питань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз Кремля.

Відзначається, що в ході бесіди Путін заявив про необхідність негайно почати переговори для вироблення юридичних домовленостей про не розширення НАТО на схід і розміщення озброєнь в сусідніх з Росією країнах. У цьому контексті російський лідер згадав Україну.

У Кремлі додали, що за підсумками бесіди Путіна і Джонсона російська сторона підготує і надасть Британії проєкти документів з цих питань.

Зазначимо, в уряді Британії за підсумками розмови двох лідерів повідомили, що Джонсон попередив Путіна про значні наслідки для Росії у разі вторгнення в Україну.

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Володимир ПутінНАТОБорис Джонсон