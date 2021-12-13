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Путин заявил Джонсону о необходимости начать переговоры по Украине и НАТО

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном заявил о необходимости переговоров по Украине и НАТО. Он также добавил, что российская сторона подготовит документы по этим вопросам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Кремля.

Отмечается, что в ходе беседы Путин заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры для выработки юридических договоренностей о не расширении НАТО на восток и размещение вооружений в соседних с Россией странах. В этом контексте российский лидер упомянул Украину.

В Кремле добавили, что по итогам беседы Путина и Джонсона российская сторона подготовит и предоставит Британии проекты документов по этим вопросам.

Отметим, в правительстве Британии по итогам разговора двух лидеров сообщили, что Джонсон предупредил Путина о значительных последствиях для России в случае вторжения в Украину.

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Владимир ПутинНАТОБорис Джонсон