Джонсон попередив Путіна: вторгнення в Україну стане помилкою

У понеділок, 13 грудня, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон провів переговори з президентом РФ Володимиром Путіним. В ході бесіди Джонсон попередив Путіна, що вторгнення в Україну може стати стратегічною помилкою, яка матиме значні наслідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Британії.

Крім того, Джонсон висловив глибоку стурбованість Сполученого Королівства з приводу нарощування російських сил на кордоні України і підтвердив важливість роботи по дипломатичних каналах для деескалації напруженості і пошуку довгострокових рішень.

Він також підкреслив прихильність Британії територіальній цілісності та суверенітету України.

При цьому Британський прем'єр визнав важливість діалогу з питань міжнародної та регіональної безпеки. Сторони погодилися з необхідністю дотримання всіма сторонами умов Мінської угоди.