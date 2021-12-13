Путін заявив Джонсону про необхідність почати переговори щодо України і НАТО

Президент Росії Володимир Путін у телефонній розмові з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном заявив про необхідність переговорів щодо України та НАТО. Він також додав, що російська сторона підготує документи з цих питань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз Кремля .

Відзначається, що в ході бесіди Путін заявив про необхідність негайно почати переговори для вироблення юридичних домовленостей про не розширення НАТО на схід і розміщення озброєнь в сусідніх з Росією країнах. У цьому контексті російський лідер згадав Україну.

У Кремлі додали, що за підсумками бесіди Путіна і Джонсона російська сторона підготує і надасть Британії проєкти документів з цих питань.