ru ua
Пн, 13 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Путин заявил Джонсону о необходимости начать переговоры по Украине и НАТО

Новина українською →
Москва, Понедельник 13 декабря 2021 18:53
Путин заявил Джонсону о необходимости начать переговоры по Украине и НАТО Фото: президент РФ Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном заявил о необходимости переговоров по Украине и НАТО. Он также добавил, что российская сторона подготовит документы по этим вопросам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Кремля.

Отмечается, что в ходе беседы Путин заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры для выработки юридических договоренностей о не расширении НАТО на восток и размещение вооружений в соседних с Россией странах. В этом контексте российский лидер упомянул Украину.

В Кремле добавили, что по итогам беседы Путина и Джонсона российская сторона подготовит и предоставит Британии проекты документов по этим вопросам.

Отметим, в правительстве Британии по итогам разговора двух лидеров сообщили, что Джонсон предупредил Путина о значительных последствиях для России в случае вторжения в Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин НАТО Борис Джонсон
NEWS
Тысяча за вакцинацию. Сегодня начинают принимать заявки: инструкция
Тысяча за вакцинацию. Сегодня начинают принимать заявки: инструкция
DAILY
Цены продолжат расти. Что будет влиять на инфляцию в Украине в 2022 году
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Цены продолжат расти. Что будет влиять на инфляцию в Украине в 2022 году