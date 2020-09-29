Путін заявив про "безпрецедентний" зовнішній тиск на Білорусь

Президент Росії Володимир Путін знову заявив про зовнішній тиск на Білорусь, в якій вже близько місяця тривають протести. Він назвав це втручання "безпрецедентним".

Про це повідомляє ТАСС.

Також він назвав відносини з Білорусією братніми, добросусідськими і справді союзницькими. За його словами, вони не схильні до кон'юнктури.

Він вважає, що міжрегіональні зв'язки є "одним з найважливіших компонентів братських, добросусідських, справді союзницьких відносин Росії і Білорусі, побудованих на принципах рівноправності і врахування інтересів один одного".

Нагадаємо, в Мінську пройшла таємна інавгурація Олександра Лукашенка. Під час виступу Лукашенко заявив, що в Білорусі не відбулася "кольорова революція".

Протягом дня багато світові країни не визнали нібито інавгурацію Лукашенка. Також не визнала легітимність Лукашенка і Україна.

Пізніше з офіційною позицією виступив Європейський союз, який заявив, що не визнає Лукашенка в якості легітимного президента і закликав Білорусь провести нові демократичні вибори. При цьому в ЄС зазначили, що зараз переглядають свої відносини з Білоруссю.