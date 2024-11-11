"Путин всегда ждал переходного периода в США". Бербок призвала усилить помощь Украине

"У нас нет времени ждать весны, сейчас переходный период, которого Путин всегда ждал после результатов выборов в США", - подчеркнула чиновница.

По ее словам, все, что Европа может предложить для поддержки Украины, "должно быть мобилизовано сейчас". В частности, речь об усилении украинской противовоздушной обороны на фоне значительного усиления российских атак дронов.

"Война вышла на новый уровень... теперь это тотальная воздушная война", - считает Бербок.

Она выразила надежду, что Германия сможет увеличить свои расходы в бюджете для помощь Украине, чтобы "по крайней мере покрыть основные потребности украинской обороны, особенно в плане защиты от беспилотников".